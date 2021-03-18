Эксперт рассказала, каким российским регионам грозит затопление

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Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, каким регионам России грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.
По ее словам, затопленными могут оказаться территории, расположенные ниже уровня Мирового океана. Это Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области.
Что касается Петербурга, то причиной затопления может стать не только глобальное потепление, но и движение земной коры, подчеркнула специалист.
"Дело в том, что поднимается балтийский щит – это так называемые неотектонические движения", – сказала эксперт.
Пестрякова выразила уверенность, что говорить о реальной опасности рано. Процесс растянется на десятилетия, а значит, у ученых есть время найти способ справиться с климатической катастрофой.
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