Эксперт рассказала, каким российским регионам грозит затопление

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Климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала, каким регионам России грозит затопление из-за глобального потепления. Ее слова приводит URA.ru.

По ее словам, затопленными могут оказаться территории, расположенные ниже уровня Мирового океана. Это Санкт-Петербург, Западная Сибирь, Курганская область и восток Челябинской области.

Что касается Петербурга, то причиной затопления может стать не только глобальное потепление, но и движение земной коры, подчеркнула специалист.

"Дело в том, что поднимается балтийский щит – это так называемые неотектонические движения", – сказала эксперт.

Пестрякова выразила уверенность, что говорить о реальной опасности рано. Процесс растянется на десятилетия, а значит, у ученых есть время найти способ справиться с климатической катастрофой.

Ранее метеоролог оценил риск потопа в Москве. Он также перечислил самые сильные потопы в истории столицы.