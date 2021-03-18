Орловский чиновник объяснил свои слова о зарплатах в 15 тыс рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников объяснил, что не удивлялся отказу граждан работать за 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, в регионе действительно мало низкооплачиваемых вакансий, которые не пользуются популярностью у жителей. Он также добавил, что не высказывал личностных суждений, а только озвучил статистические данные, соответствующие ситуации на рынке труда в Орловской области.

"Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону", – уточнил Сотников.

Ранее СМИ сообщали, что чиновник, выступая на профильном комитете с докладом, с удивлением отметил: "Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15–18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то". Власти Орловской области назвали эти слова вырванными из контекста.