Жительница Псковской области приютила замерзших лебедей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лебедя и трех птенцов приютила жительница города Остров Псковской области. Птицы замерзали в районе очистных сооружений у деревни Дворец, их спасли местные жители, сообщили областные власти.

"Семейство замерзших лебедей обнаружили местные жители. Самца и трех птенцов уже выловили и отправили на передержку в Остров", – говорится в Telegram-канале региона.

В псковской администрации отметили, что птицы находятся в закрытом теплом помещении и чувствуют себя хорошо.

Ранее в центральной Германии почти на час задержали 23 поезда из-за лебедя, "скорбевшего" на железнодорожных путях из-за гибели своего спутника.