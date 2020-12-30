В Германии 23 поезда задержали из-за "скорбящего" на путях лебедя

В центральной Германии почти на час задержали 23 поезда из-за лебедя, "скорбевшего" на железнодорожных путях из-за гибели своего спутника.

Как говорится в пресс-релизе полиции, инцидент произошел в коммуне Фульдаталь.

Отмечается, что два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, где одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети.

Вторая птица не хотела покидать место, а неоднократные попытки ее выманить с путей не приносили успеха. В результате пожарные подняли птицу с помощью специального оборудования.

Ранее спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке Москвы.