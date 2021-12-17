В Свердловской области введена обязательная вакцинация для студентов вузов

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Обязательную вакцинацию ввели для студентов высших учебных заведений в Свердловской области. Такое постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о студентах старше 18 лет. В документе отмечается, что перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, дополнен для стабилизации эпидобстановки в регионе.

Ранее в Чувашии объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов и граждан старше 60 лет. Кроме пожилых жителей и студентов, в расширенный список также вошли лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением).

Уточняется, что сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной им необходимо до 17 января 2022 года. Получить второй компонент нужно до 17 февраля 2022 года.

Все, кто не пройдет вакцинацию в установленные сроки, будут отстранены от работы и учебы или переведены на дистанционный режим.

В Роспотребнадзоре региона подчеркнули, что требования не распространяются на граждан, имеющих противопоказания к прививке.