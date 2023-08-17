В Приамурье поставлен скоростной антирекорд

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Рекордные превышения скорости были зафиксированы в июле и августе на трассах Приамурья. Так, в июле водитель на Honda Insight двигался со скоростью 172 километра в час при разрешенных 90. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве поделились, что лихача заметил дорожный патруль на 52-м километре автодороги Благовещенск – Гомелевка. В первой половине августа рекорд установил водитель Lexus, который ехал со скоростью 166 километров в час. Его запечатлели комплексы фотовидеофиксации дорожного патруля на 11-м километре трассы Благовещенск – Бибиково.

Отмечается, что водители Приамурья стали чаще соблюдать скоростной режим, но нарушители все же есть.

"Постепенно приводим региональные дороги в нормативное состояние. Дороги становятся лучше. И некоторые водители расценивают это как возможность прибавить скорости", – подчеркнул руководитель областного Минтранса Александр Зеленин.

Ранее министерство транспорта РФ предложило ввести в правила дорожного движения запрет на превышение средней скорости. Превышение лимита скорости является самым популярным нарушением, подчеркнули в ведомстве.

Автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что при введении подобных штрафов возникнут трудности с расчетом средней скорости. По его мнению, сложность заключается в том, что на российских дорогах установлены разные скоростные режимы.

Лимит скорости стали менять на крупных трассах столичного региона