Власти Санкт-Петербурга предупредили о риске вертикального подъема заболеваемости COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Санкт-Петербурге осложняется эпидемическая ситуация, идет устойчивый рост числа заболевших. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

"Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости", – приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.

По его словам, сейчас принятие решений о введении новых ограничений зависит от каждого человека.

За последние сутки в России подтвердили 30 726 новых случаев коронавируса. В 5 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений. За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 670 человек, за весь период пандемии скончались 321 990. За минувшие 24 часа выздоровели 19 756 пациентов, за все время – 9 878 371.

На Москву пришлось 7 529 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 132, на Московскую область – 3 388, на Краснодарский край – 718, на Ростовскую область – 539, на Свердловскую область – 537, на Ставропольский край – 509, на Пермский край – 448, на Воронежскую область – 406, на Республику Саха (Якутия) – 405, на Красноярский край – 379.

