Власти Якутска опровергли информацию о наборе добровольцев на тушение лесного пожара

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Появившаяся в социальных сетях информация о наборе добровольцев на борьбу с лесными пожарами в пригороде Якутска является недостоверной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы города Алексей Соколов. Речь идет о поселке Маган.

"Это недостоверная информация. <...> Людей и техники там хватает", – приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что лесной пожар действует в 57 километрах от Магана, а в тушении участвуют добровольцы из числа сотрудников муниципальных предприятий, мэрии, а также жители села.

Также сообщается, что вдоль кромки пожара на обустройстве минерализованной полосы работает три бульдозера, две водовозки и три трактора.

Ранее пользователи соцсети распространили призыв о мобилизации жителей Якутска для выезда в село Маган в связи с переходом природного пожара села Намцы на территорию города.

По данным регионального главка МЧС, за сутки на территории Якутии ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади свыше 42 тысяч га.

"На тушении задействованы свыше 4,9 тысяч человек и 869 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва МЧС России и Авиалесоохраны", – говорится в сообщении.

В субботу, 14 августа, Владимир Путин заявил о необходимости быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах России. Глава государства призвал принять планы по восстановлению жилых домов, помещений и социально значимых объектов.