Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в режим усиленной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В режим усиленной работы в Подмосковье переведены дорожные и коммунальные службы региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для очистки улиц в настоящее время задействовано более 8 тысяч дворников, порядка 3 тысяч единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что в регионе особое внимание при ликвидации последствий снегопада уделяют работам на вылетных магистралях, маршрутах общественного транспорта, подходах к остановочным пунктам. Он добавил, что за прошедшую ночь специалистам удалось обработать противогололедными материалами более 10 тысяч километров областных дорог.

"При необходимости на дороги будет выведена дополнительная снегоуборочная техника. Во избежания ухудшения дорожно-транспортной ситуации прошу автомобилистов, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте", – отметил Гержик.

Также 11,62 миллиона квадратных метров улиц расчищено от снега и наледи за прошлую ночь, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он добавил, что реагентами было обработано 9,69 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, а также вывезено 9 762 кубических метров снега.

"Будьте внимательны, следуйте указаниям дорожных знаков. Водителям необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию, не превышать скорость и не парковаться под шаткими конструкциями. Пешеходам – ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу только по пешеходным переходам", – заключили в пресс-службе.

Ранее автомобилистов Подмосковья призвали реже пользоваться личным транспортом.

