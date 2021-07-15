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В Сочи начал работать свободный от коронавируса пляж, сообщает РИА Новости. Попасть туда смогут только граждане с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.

На входе в зону отдыха повесили табличку "COVID Free Пляж". Там стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы. Туристам, у которых нет никаких документов, войти не разрешается.

Ранее Роспотребнадзор предложил проводить конкурсы в регионах РФ, территория которых отнесена к свободной от COVID-19.

К участию предлагается не допускать субъекты, которые станут победителями предыдущих конкурсов в течение года. Подводить итоги будет Оперштаб, которому также нужно будет определить общий размер средств государственной поддержки победителям.