В Махачкале за пять часов выпало более половины апрельской нормы осадков

В Махачкале 15 апреля с 06:00 до 11:00 выпало 30 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы осадков для второго месяца весны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Юсуп Умавов со ссылкой на данные Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мэр отметил, что месячная норма осадков для апреля – 46 миллиметров. Такая интенсивность дождя соответствует критериям штормового предупреждения. Он подчеркнул, что превышение 50 миллиметров осадков за половину суток считается опасным природным явлением.

Службы города переведены на усиленный режим работы. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем, добавил мэр.

Сильный дождь привел к подтоплению нескольких улиц Махачкалы, в том числе расположенных в центральной части города, сообщает РИА. В некоторых местах образовались заторы, а машины с трудом пробираются по полностью затопленным дорогам

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 по 2 апреля выпало до 24 миллиметров осадков, что составляет почти 70% от месячной нормы. В Подмосковье за тот же период было зафиксировано до 17 миллиметров осадков.