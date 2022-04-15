При въезде в Красноярск появилась надпись: "Вечер в хату арестанты"

На информационном табло, встречающем водителей при въезде в Красноярск, появился текст с блатным приветствием.

Инцидент произошел в четверг, 14 апреля. На электронном табло на северо-западном въезде в город вместо привычной надписи: "Добро пожаловать в Красноярск – город трудовой доблести" в течение некоторого времени отображались слова: "Вечер в хату арестанты".

Водители и жители Красноярска быстро заметили бегущую строку с жаргонным обращением и обратились в департамент городского хозяйства, однако вскоре надпись исчезла без постороннего вмешательства. По некоторым данным, к данному эпизоду могли быть причастны хакеры.

Ранее надпись "Москва-Товарная" появилась на Шри-Ланке. Одним из авторов стрит-арта считается Сергей Овсейкин. Ему также приписывают участие в установке билборда там же со словами: "Добро пожаловать в Краснодарский край".