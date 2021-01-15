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Общество

18:54

Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей

регионы общество

Фото: depositphotos/nikitos1977

Мужчина из Свердловской области купил в магазине алкоголь на 22 миллиона рублей, передает портал e1.ru.

Сообщается, что продавец якобы продал мужчине более 175 тысяч бутылок спиртного. Кассиры допустили, что мужчина мог приобрести напитки для крупного корпоратива.

При этом ряд экспертов считает, что данная сумма в чеке могла стать технической ошибкой. В настоящее время сотрудники налоговой службы проверяют данную информацию.

Ранее эксперты федерального проекта "Трезвая Россия" выступили с предложением вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году. По их предположениям, к этому времени количество потребителей спиртного среди трудоспособного населения снизится до 50%.

Также эксперты выступают за снижение потребления табачной продукции в стране. Они предлагают сократить продажу сигает к 2030 году с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов.

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