В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году

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В России к 2030 году могут снизить объем продаж алкоголя более чем в два раза. С таким предложением выступили эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", сообщает РИА Новости.

Также предполагается, что к этому времени количество потребителей спиртного среди трудоспособного населения снизится до 50%.

"К 2024 году объем продаж алкоголя в России предлагается снизить до 12 миллиардов литров, к 2027 – до 9 миллиардов литров, а к 2030 – до 7 миллиардов литров", – говорится в сообщении.

Также эксперты выступают за снижение потребления табачной продукции в стране. Они предлагают сократить продажу сигает к 2030 году с 300 миллиардов штук до 150 миллиардов.

Ранее представители федерального проекта составили рейтинг самых трезвых и самых пьющих регионов России 2020 года. К самым трезвым отнесли Ингушетию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.