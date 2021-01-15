В Карелии нашли тело 6-летнего мальчика, пропавшего в конце декабря

Водолазы нашли тело шестилетнего мальчика, который пропал в поселке Хелюля Сортавальского района Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка в Сортавальском районе было возбуждено в конце декабря.

Известно, что мальчик покинул дом в поселке Хелюля днем 28 декабря и пропал. Сначала мать ребенка попыталась самостоятельно найти его, но когда не смогла, обратилась за помощью правоохранителей.

Поиски мальчика велись практически в течение всех новогодних праздников. С помощью спецтехники была обследована река Тохмайоки.

Ранее семилетний мальчик, считавшийся пропавшим с конца сентября во Владимирской области, был освобожден силовиками с помощью захвата дома похитителя, в котором он держал ребенка.