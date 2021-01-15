Приморцу купили лошадь вместо убитой амурским тигром

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр "Амурский тигр" возместил ущерб жителю Приморского края, чья лошадь была убита тигром, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 23 декабря 2020 года мужчина обнаружил мертвой свою кобылу породы тяжеловоз, которая находилась на свободном выпасе недалеко от села Славинка в Спасском районе. Он обратился в охотничий надзор, где местные эксперты, оценив характер ранений на теле лошади, установили, что животное погибло от нападения амурского тигра.
"По желанию хозяина погибшего животного специалисты центра подобрали приемлемый для него вариант компенсации: схожая по возрасту и породе лошадь была приобретена у местного крестьянско-фермерского хозяйства и передана пострадавшему", – сообщает центр.
По данным министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, в абсолютном большинстве случаев амурские тигры нападают на домашний скот, когда тот находится на свободном выпасе на большом расстоянии от населенных пунктов.
В таких случаях ущерб от нападения тигра компенсируется по программе, реализуемой центром "Амурский тигр" и страховой группой Согаз с 2015 года. Отмечается, что ущерб компенсируется во всех случаях, вне зависимости от того, по чьей вине произошло нападение. За 2020 год компенсации получили восемь жителей Приморья, Хабаровского края и Еврейской АО.
Ранее в Хабаровском крае амурский тигр вышел из леса к придорожному кафе, загнал людей внутрь, а сам решил полакомиться собакой, которая сидела у будки. К счастью, ей удалось сорваться с цепи и убежать.
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