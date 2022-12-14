Столичные коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска

Фото: телеграм-канал ''Городское хозяйство Москвы''

Московские коммунальщики провели восстановительные работы на ключевом путепроводе в центре Луганска, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса. У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно", – рассказали в пресс-службе.

В июне 2021 года после взрыва газопровода движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса было приостановлено.

На ключевом путепроводе были восстановлены бетонные поверхности, усилены опоры и обустроено мостовое полотно в двух пролетах с укладкой гидроизоляции. На завершающем этапе специалисты обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения.

Видео: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ранее сообщалось , что московские коммунальные службы восстановили и подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске. В число отремонтированных объектов вошли 8 школ и детский сад. В работах были задействованы более двух тысяч человек и 360 единиц различной техники.

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