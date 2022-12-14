Священника из ЛНР освободили из украинского плена

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Священника Лисичанской церкви ЛНР Андрея Павленко, приговоренного Киевом к 12 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже, вызволили из украинского плена. Об этом сообщает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Сегодня стало известно, что священника Андрея Павленко удалось спасти из плена", – приводят слова правозащитника РИА Новости.

Мельников заявил, что украинские боевики задержали священника 18 апреля и подвергали избиениям и пыткам. Правозащитник утверждает, что Павленко заставляли оговорить себя и признаться в якобы работе на российскую разведку.

По словам Мельникова, сейчас в украинских тюрьмах незаконным образом удерживается еще целый ряд священнослужителей. Правозащитник надеется, что международное сообщество обратит внимание на нападки украинской власти на служителей церкви.

Ранее сообщалось, что СБУ организовала обыски в Киево-Печерской лавре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.

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