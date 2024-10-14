На Алтае власти ввели выплату в 5 тыс руб за сообщение о пьяном водителе

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Власти Алтая ввели выплаты в размере пяти тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях, рассказал глава региона Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, данная мера поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП.

Турчак также развеял миф о том, что рост числа аварий летом – это "заслуга" туристов. Из данных статистики следует, что превышение скорости, "пьяное" вождение, выезд на встречку, а также наибольшее число аварий с погибшими было в июле 2024 года.

"В 8 из 10 этих аварий участниками ДТП были местные жители", – подчеркнул глава республики.

Кроме того, он отметил, что большой вклад в статистику ДТП вносит и неконтролируемый выпас животных. Турчак заверил, что в бюджет следующего года будут заложены средства на приобретение "электронных пастухов" на особо опасных участках дороги. Также будут выделены средства на трудоустройство жителей, которые будут следить за животными.

Между тем Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступили за возвращение в РФ обязательного проведения техосмотра легковых авто с 2026 года.

Соответствующий вопрос был поднят на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам организации техосмотра.