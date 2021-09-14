Жители некоторых районов Екатеринбурга остались без света

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Часть центра Екатеринбурга и Юго-Западного района осталась без света. Об этом сообщает "КП Екатеринбург" со ссылкой на компанию "Россеть Урал".

Сообщается, что на данный момент технические специалисты едут на место, чтобы выяснить причины аварии. Также сейчас ведется подключение резервных схем снабжения.

"Мы не исключаем внешнее воздействие на энергообъект, но это пока предварительно", – говорится в сообщении.

Согласно приложению "Яндекс.Карты", в центре произошли по меньшей мере пять ДТП. По улице Белинского от Куйбышева до Малышева в сторону центра образовались заторы.

В августе в Анапе в результате сильных подтоплений также без света остались 1,2 тысячи человек.