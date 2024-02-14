Житель Сургута впал в кому после многочасовой игры на компьютере

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Житель Сургута впал в кому после того, как до трех часов ночи играл в компьютерные игры без отдыха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную станцию скорой медицинской помощи.

Отмечается, что рано утром 14 февраля медикам позвонил молодой человек, который рассказал, что его отец лежит на полу без сознания. Мужчина был в коме, когда приехала врачебная бригада.

Родственники мужчины рассказали, что на уговоры жены лечь отдохнуть он ответил отказом. Затем у него резко заболела голова, появилась многократная рвота и судороги, привести его в чувство не удавалось.

В настоящий момент мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. С ним работает бригада реаниматологов, диагноз пока неизвестен.

Ранее Следственный комитет по Ставропольскому краю организовал проверку после информации в Сети о жительнице Воронежа, которая впала в кому после пластической операции в Пятигорске.

До этого москвич впал в кому после медитации под водой в бассейне в столичном фитнес-клубе "Облака". Отмечалось, что работники спорткомплекса делали замечания мужчине о том, что не стоит надолго погружаться под воду, однако он их не послушал.