Саратовская дума предложила горожанам фотографировать вывески с иностранными словами

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Городская дума Саратова объявила конкурс, предложив активно фотографировать вывески с иностранными словами или использованием транслитерации в городе и присылать властям. Сообщение опубликовано в телеграм-канале местного парламента.

Отмечается, что три участника, которые пришлют больше всего подобных объектов, получат призы. Снимки принимаются до 25 сентября 2023 года.

В сообщении уточнили, что работы ждут в комментариях к соответствующему посту в телеграм-канале или по электронной почте парламента. Состязание решили провести на фоне заявлений региональных депутатов против иностранных вывесок в городе во время проведения спецоперации.

Ранее Минтранс РФ предложил отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Позже ведомство объяснило, что проект приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.

До этого депутаты Госдумы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе.

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований