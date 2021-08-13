Паводкам в Крыму присвоен статус ЧС федерального масштаба

12:55
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
"Принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории Республики Крым, произошедшим в конце июня – начале июля", – заявил глава региона.
Решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы министра МЧС РФ Евгения Зиничева.
Как сообщил Аксенов, в результате паводков было подтоплено 43 населенных пункта в 6 муниципальных образованиях республики. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта.
Отмечается, что более 4 тысяч человек пострадали из-за подтоплений в Крыму.
Напомним, что Крым пострадал от сильных дождей в июне и июле. В период с 16 по 20 июня была подтоплена Керчь и соседние районы, а также центральная часть Ялты. А 4 июля только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, из берегов вышли три реки. От подтопления пострадали более 100 домов и приусадебных участков.
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