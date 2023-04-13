В России проходит сбор средств на мемориал "Курская битва"

Фото: РИА Новости/Иван Шагин

В России проходит сбор средств на строительство мемориального комплекса "Курская битва". Специальный счет для пожертвований открыл Фонд развития Курской области, говорится на сайте фонда.

На сегодняшний момент на него поступило более 650 тысяч рублей. Среди благотворителей числятся как коммерческие компании, так и физические лица. С инициативой построить мемориал выступили ветераны и их потомки, а саму идею поддержал Владимир Путин.

Средства также пустят на возведение храма. Мероприятия по созданию мемориала проходят совместно с Российским военно-историческим обществом.

"На данный момент завершаются подготовительные работы. Первая очередь будет открыта 23 августа 2023 года – в день празднования 80-й годовщины победы на Курской дуге. Завершить строительство второй очереди планируется к 9 мая 2025 года – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

Со способами перевода средств и реквизитами можно ознакомиться на сайте.

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