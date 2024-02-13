В челябинском селе заменили стенд с фото американской порноактрисы в костюме Снегурочки

Фото: телеграм-канал Baza

Стенд в селе Агаповка под Челябинском, где была изображена бывшая американская порноактриса в костюме Снегурочки, заменили. Об этом сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

Фото: телеграм-канал Baza



До этого в Сети появилось фото арт-объекта к зимней спартакиаде с изображением девушки в костюме Снегурочки. В комментариях под постом местные жители узнали в ней бывшую порноактрису Сашу Грей.

"Все заменено. Виновные понесут наказание", – цитирует Яхимовича РИА Новости.

Инициатором установки стенда, пояснил он, является местное управление культуры. Однако его представители не стали комментировать агентству подробности появления такого изображения.

Местные власти заверили, что в качестве новой модели для стенда выбрали местную жительницу, однако ряд СМИ указали на ее сходство с украинской моделью Валерией Гайдукевич.

До этого на Кубани организовали проверку ДК, в котором состоялся показ новогоднего представления для взрослых с эротическими сценами. Однако директор учреждения утверждала, что зафиксированное на камеру выступление было фейком. По ее словам, его смонтировали и подделали.

