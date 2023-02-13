Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали недалеко от Курил в акватории Тихого океана 13 февраля в 16:56 (08:56 по московскому времени). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные островного филиала Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир", – сказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Семенова отметила, что очаг подземных толчков зарегистрировали на глубине 101 километра.

По словам эксперта, землетрясение не ощущалось на самом крупном острове архипелага Итуруп.

Накануне были зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3 на территории Грузии.

Первые толчки ощущались в 12:07 по тбилисскому времени (в 11:07 по московскому). Эпицентр находился в селе Гоми недалеко от города Озургети.

Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Информации о разрушениях и пострадавших не было.



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