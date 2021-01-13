Цистерна с метанолом перевернулась в ЯНАО

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Разлив метанола произошел в результате опрокидывания цистерны в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ядовитая жидкость вылилась на почву в районе дороги поселок Коротчаево – поселок Тазовский. По факту произошедшего прокуратура Тазовского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку.

В ведомстве отметили, что в рамках проверки будут изучены правила перевозки опасных грузов. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры.

Ранее в здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга разлилось дизельное топливо. Это произошло при заправке модульной котельной. В результате на месте возник пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров.

