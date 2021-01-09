Дизтопливо разлилось и загорелось на складе в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В здании в Василеостровском районе Санкт-Петербурга разлилось дизельное топливо. Это произошло при заправке модульной котельной. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате на месте возник пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров.

"Пожар №1-бис в здании размерами 30 на 120 метров (частично заброшенное, частично складское, принадлежность уточняется). Проводили перелив дизельного топлива (заправка модульной котельной)", – сказано в сообщении.

Уточняется, что здание, где произошел инцидент является одноэтажным.

Ранее пожар вспыхнул в строящемся доме в центре столицы. Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания на Грузинском Валу, 9, корпусе А.

