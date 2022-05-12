Курорт "Красная Поляна" завершил самый снежный за 10 лет зимний сезон

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Курорт "Красная Поляна" завершил самый снежный и продолжительный за последние 10 лет зимний сезон, который открылся на три недели раньше.



"Курорт традиционно первым открыл катание в горах Сочи 3 декабря 2021 и закрыл его самым последним 10 мая 2022 года. За этот период курорт "Красная Поляна" посетили 690 тысяч гостей, средняя загрузка отелей и апартаментов за сезон составила 68%, в новогодний период достигая 100%", – говорится в сообщении курорта.

Летний сезон начнется 1 июня, но на лыжах можно будет покататься в горах и 3 июня в рамках летнего лагеря Bonus Summer Camp. Летом для гостей подготовят более 60 километров экотроп, веревочный парк, высокогорный парк аттракционов Gorky Fly и байк-парк-пляж на побережье Сочи.

Ранее стало известно, что новый курортный город на 50 тысяч жителей планируют построить на западном побережье Крыма в 2023 году. Ожидается, что в 500 метрах от моря не будет жилья, там разместятся апартаменты, гостиницы и объекты развлечения.

