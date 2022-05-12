Курорт "Красная Поляна" завершил самый снежный за 10 лет зимний сезон

Фото: depositphotos/irinabal18
Курорт "Красная Поляна" завершил самый снежный и продолжительный за последние 10 лет зимний сезон, который открылся на три недели раньше.
"Курорт традиционно первым открыл катание в горах Сочи 3 декабря 2021 и закрыл его самым последним 10 мая 2022 года. За этот период курорт "Красная Поляна" посетили 690 тысяч гостей, средняя загрузка отелей и апартаментов за сезон составила 68%, в новогодний период достигая 100%", – говорится в сообщении курорта.
Летний сезон начнется 1 июня, но на лыжах можно будет покататься в горах и 3 июня в рамках летнего лагеря Bonus Summer Camp. Летом для гостей подготовят более 60 километров экотроп, веревочный парк, высокогорный парк аттракционов Gorky Fly и байк-парк-пляж на побережье Сочи.
Ранее стало известно, что новый курортный город на 50 тысяч жителей планируют построить на западном побережье Крыма в 2023 году. Ожидается, что в 500 метрах от моря не будет жилья, там разместятся апартаменты, гостиницы и объекты развлечения.
Туристы выбрали для отдыха в майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: