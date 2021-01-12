В Калининграде водитель автобуса переключал передачи шваброй

Водитель рейсового автобуса № 173, который осуществляет перевозки между Калининградом и Правдинском, переключал передачи в транспортном средстве при помощи швабры. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Калининградской области.

Видео случившегося в Сеть выложили пассажиры. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

"Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства", – приводит РИА Новости сообщение УГИБДД.

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