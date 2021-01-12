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15:47

В Челябинске завели дело против девятилетнего мальчика-скрипача

регионы

Фото: depositphotos/matusskaaaaa

В Челябинске правоохранители завели дело по факту нарушения тишины в ночное время из-за игры мальчика на скрипке. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Девятилетний скрипач живет с семьей в доме на Университетской набережной. Поздние музицирования мальчика раздражали соседей. Они неоднократно жаловались из-за этого в полицию.

В результате правоохранители составили административный протокол по факту нарушения тишины и покоя в ночное время. Материалы дела направлены в суд. Семье мальчика может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

В Челябинской области в будние дни с 22:00 до 06:00 запрещено шуметь, по выходным соблюдать режим тишины необходимо с 23:00 до 08:00. За нарушение порядка предусматривается штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

В ноябре в Севастополе мужчина бросил гранату во двор к шумевшим соседям. Из-за взрыва пострадали 19 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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