Число столичных коммунальных бригад в ЛНР и ДНР увеличено в зимний период

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Количество аварийных бригад, занимающихся восстановительными работами на инженерных сетях и в многоквартирных домах в Луганске и Донецке, было увеличено на зимний период до 77. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Если весной и летом этого года в Луганске и Донецке работали 44 московские бригады, состоявшие из 286 специалистов и 120 единиц техники, то зимой их число выросло до 77. Будут работать 557 специалистов и 169 единиц техники. Такое решение было принято для оказания помощи местным коммунальщикам.

Специалистам также предоставили различные виды техники: аварийно-ремонтный автомобиль, экскаватор и инструменты. Сами бригады укомплектованы работниками разных направлений: газо- и электросварщики, экскаваторщики, слесари-сантехники. Это позволит обеспечить выполнение почти любых работ.

"Для взаимодействия местных органов власти и ресурсоснабжающих организаций с аварийно-восстановительными бригадами создана диспетчерская служба", – сказано в сообщении.

В период с 2022 по 2024 год московские аварийные бригады устранили более 36,6 тысячи повреждений инженерных сетей в Донецке. В 1 399 домах восстановили тепловой контур, в 1 133 заменили более 21 тысячи окон, а в 266 – кровлю.

