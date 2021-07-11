В Крыму объявили штормовое предупреждение

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Управление МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, до конца дня 11 июля в регионе возможны сильные ливни, грозы и град. Кроме того, вероятен шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

В начале следующей недели воздух в Крыму прогреется до 28-33 градусов тепла, в горах ожидается до 21-27 градусов. Метеорологи объяснили, что на погоду в полуострове окажет влияние область пониженного давления.

С понедельника в Крыму также прогнозируют сильный ветер (15-20 метров в секунду) в центральном и восточном районах.

В начале июля жители полуострова пожаловались на нашествие комаров. Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин объяснил, что причина появления насекомых – дождливое лето.