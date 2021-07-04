Один человек погиб в результате непогоды в Крыму – ГУ МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жертвой непогоды в Крыму стал один человек, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что в регионе произошел сход селевого потока.

Ранее местные власти сообщили, что в Крыму три реки вышли из берегов после сильных осадков. По известным данным, сильные ливни спровоцировали выход из берегов рек Бельбек, Коккозка и Бага.

Глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова подчеркнула, что на данный момент ситуация находится под контролем. Коммунальные службы Севастополя находятся в режиме повышенной готовности, создан оперативный штаб.

4 и 5 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. По территории полуострова пройдут сильные ливни, возможен сход селевых потоков.

