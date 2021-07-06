В Крыму пожаловались на нашествие комаров

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Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин рассказал о нашествии комаров в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоемов начат покос камышей", – заявил министр.
По словам Рюмшина, большое число насекомых является следствием дождливого лета. Министр отметил, что на будущее необходимо быть готовыми к подобным инцидентам.
Наибольшее скопление комаров фиксируется в центральных и северных районах полуострова. Глава Минсельхоза Крыма добавил, что изначально территорию планировали обработать химическими препаратами с воздуха, но отказались ради сохранения экологии и пчеловодческих хозяйств.
В июне Роскачество представило исследование нескольких видов средств защиты от комаров. Рассматривались их эффективность, срок действия, безопасность для глаз, кожи и одежды.
"Городской стандарт": косметическое средство от комаров
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