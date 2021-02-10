В Сочи проверят информацию о "съеденном" лабрадоре

Фото: instagram.com/sochi_animals

Полиция Сочи организует проверку после сообщения о пропаже домашнего лабрадора. Хозяева подозревают, что пса съели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД города.

"С заявлением о пропаже собаки в полицию обратились ее хозяева. Они также рассказали, что подозреваемые могли увести животное, чтобы съесть. Правоохранители проводят проверку по данному факту", – говорится в сообщении.

Также информация о собаке появилась в соцсетях. Местные зоозащитники утверждают, что домашнего лабрадора в селе Калиновое озеро приманили двое мужчин, после чего пес исчез. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная на одном из частных домов.

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