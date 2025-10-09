Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке

Фото: ТАСС/Александр Река

В массовом захоронении в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут оставаться еще свыше 500 тел мирных жителей, заявил в беседе с РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.

Омбудсмен уточнил, что это число не включает тех, кто был найден здесь ранее. Тела мирных жителей укладывались в несколько слоев друг на друга, так как из-за боевых действий их хоронили очень быстро.

"Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники – трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей", – добавил Стяжкин.

Только в 2022 году в результате постоянных обстрелов со стороны украинской армии погибли около 2 тысяч мирных граждан Северодонецкой агломерации, включая Рубежное, Лисичанск и Кременную.

Летом 2024 года специалисты начали работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в Северодонецке. В результате из захоронения подняли уже около 230 тел.

Позже в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили десятки тел мирных жителей, погибших от рук украинских военных. Там были тела погибших в результате сброса боеприпаса с беспилотника, были расстрелянные, а были те, кого забросали зажигательными снарядами. Среди погибших в основном пожилые люди.

