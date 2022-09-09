В Перми кондуктор пыталась выгнать пассажирку, садясь ей на колени

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Перми накажут кондуктора транспорта, которая пыталась выгнать из автобуса пассажирку, садясь ей на колени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой департамент транспорта города.

Отмечается, что ранее в Сети появился ролик, на котором запечатлена сидящая на коленях у пассажирки кондуктор в одном из пермских автобусов. Она требовала девушку покинуть салон: судя по видео, сотрудницу перевозчика возмутили переглядывания пассажирки с подругой, ей они показались издевательскими.

"Такое поведение кондуктора недопустимо. Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику как работодатель", – сказали в пермском Дептрансе.

В ведомстве также добавили, что намерены проконтролировать решение этой ситуации, а также проинструктировать других кондукторов перевозчика о надлежащем поведении.

В начале этого года в Екатеринбурге кондуктор автобуса накричала на пенсионерку. Пожилая женщина пожаловалась на скользкий порог при входе в транспорт. После этого сотрудница автобуса вспылила, несколько раз повторив, что всех ненавидит. Водитель при этом не остановил кондуктора, несмотря на просьбы обеспокоенных пассажиров.

