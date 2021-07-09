Власти Бурятии с 12 июля отменяют локдаун в республике

Фото: РИА Новости/Зорикто Дагбаев
Власти Бурятии отменили в республике локдаун, введенный с 27 июня по 11 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Все это время в республике действует режим нерабочих дней. На две недели была запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.
С понедельника сохранятся только некоторые ограничения. В частности, в республике снимут режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. При этом останется запрет на массовые мероприятия и сохраняются ограничения по режиму работы организаций.
В Бурятии пошло на снижение число заболеваний и обращений в скорую. Занятость коечного фонда снизилась до 84,2%.
Ранее в Забайкальском крае с 9 июля по 6 августа введен полный запрет на любые массовые мероприятия и работу ночных клубов. Исключение составили библиотеки, кинотеатры, филармонии, театры, музеи и дома культуры. Их заполняемость не должна превышать 50%. Такие же правила распространяются на работу салонов красоты, бань, соляриев. Торговые центры и рынки обязали работать при наполняемости не более одного человека на четыре квадратных метра. Кафе и ресторанам запрещено принимать гостей с девяти часов вечера до шесть часов утра.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет необходимости ужесточать меры против COVID-19 по всей России. В свою очередь Владимир Путин подчеркивал, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.
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