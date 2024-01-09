В Нижнем Тагиле начали проверку по факту комментария полицейского в Сети

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Руководство Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" организовало служебную проверку после несанкционированного комментария одного из сотрудников вверенного подразделения в социальных сетях. Об этом Москве 24 рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, организация проверочных мероприятий поручена подразделению по работе с личным составом.

"По их результатам действиям должностного лица будет дана соответствующая оценка в рамках требований, регламентирующих деятельность органов внутренних дел", – отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что 10-летняя школьница в Ульяновске подверглась нападению со стороны несовершеннолетних. По данным следственного управления СК РФ по региону, девочка получила телесные повреждения. Правоохранители начали проверку по данному инциденту.

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