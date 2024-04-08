ФСБ изъяла из музея в Ростовской области литературу и портреты нацистов

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Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области проверили территорию Еланского казачьего музейно-мемориального комплекса и изъяли литературу и портреты нацистских пособников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Собеседник издания подчеркнул, что проверка музея была проведена на основе обращений граждан, включая участников СВО. По сведениям последних, на территории музейного комплекса расположен памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с немецко-фашистскими оккупантами.

В настоящее время все объекты направлены на экспертизу.

Ранее стало известно, что в канадском городе Оквилл провинции Онтарио снесли памятник дивизии СС "Галичина", которая в годы ВОВ состояла из украинских националистов и воевала против Красной Армии. Монумент находился на местном украинском кладбище с 1988 года, однако активисты несколько раз требовали демонтировать его.

