В Сочи появится новый горный курорт

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Госкорпорация ВЭБ.РФ, "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о создании проекта всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение госкорпорации и "Интерроса".

Отмечается, что в течение четырех лет будет возведен оздоровительный и горнолыжный курорт. На территории Сочинского национального парка появится комфортная среда для круглогодичного отдыха с центром бальнеологии и курортологии, а также с горнолыжным центром. Так, специалисты намерены открыть санаторий, пансионаты, СПА-отели и водолечебницу с минеральными бюветами. Кроме того, для любителей горнолыжного отдыха появятся 80 километров трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров.

Ожидается, что туристический поток составит 1,5 миллиона гостей в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается инициаторами в сумму порядка 80 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что 200 пляжей в Сочи планируют открыть к 1 мая. В данный момент территории приводят в порядок: ремонтируют набережные, устанавливают спасательные вышки и шезлонги, спортивные и детские зоны.