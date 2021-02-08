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Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши здания в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Сегодня стало известно о том, что в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли из-под завала семь человек. Ведутся поиски восьмого. Четверо из извлеченных из-под снега погибли", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что всем руководителям краевых органов предписано следить за снежным покровом на зданиях. В село направлены бригады Центра медицины катастроф. Также на место ЧП выехали зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов и руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Всего на месте происшествия работают около 40 человек и 15 единиц техники. К вылету для эвакуации пострадавших подготовлен вертолет Ми-8, а также подготовлены группы из психологов главного управления из города Заринска.

Накануне огромные ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда. Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия в Индии погибли семь человек. 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля.