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В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове Аскольда, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.

"Семнадцать детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров", – отмечается в сообщении.

В свою очередь, организаторы лагеря просят родителей не паниковать. Они уверяют, что ситуация находится под контролем. Кроме того, на острове дети находятся вместе с учеными и краеведами, подготовленными к подобным ситуациям.

По данным министерства, дети проживают в щитовых теплых домах, которые способны выдержать условия штормовой погоды. Также у детей есть вода, необходимые медикаменты, запас продуктов на 50 человек, рассчитанный на неделю. Кроме того, в лагере находятся стационарная кухня и два генератора. При этом топлива хватит на неделю.

В ведомстве добавили, что 8 августа волна должна уменьшиться. В связи с этим детей смогут доставить домой.

"Ориентировочно судно будет у острова в 11:00 (04:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – отметили в сообщении.

Необитаемый остров Аскольда расположен в заливе Петра Великого. Регулярного сообщения между островом и материком нет.

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