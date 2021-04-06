Гатчина стала столицей Ленинградской области

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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Соответствующий закон подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщается на сайте областного правительства.

"Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины", – говорится в документе.

Переезд органов исполнительной власти на новое место планируется завершить в 2022 году.

Уточняется, что ранее регион не имел единой столицы. Каждый год этот статус получали различные города. Например, в 2018 году столицей области был Выборг, в 2019-м – Бокситогорск, в 2020-м – Всеволожск.

Ранее эксперты назвали самые творческие города мира. В их число вошли сразу несколько европейских столиц, в том числе Москва, а также Санкт-Петербург.

