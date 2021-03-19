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Регионы

13:13

В Росгидромете назвали регионы, которым угрожает подтопление

регионы погода

ТАСС/Пресс-служба губернатора Вологодской области

Во время весеннего половодья в 35 российских регионах существует угроза подтопления, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко со ссылкой на данные Росгидромета.

"По прогнозам Росгидромета, подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском АО, в Мордовии, Татарстане, Башкирии, Хакасии, Якутии, Туве, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском крае", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

До 1 апреля центральный аппарат МЧС планирует проверить обстановку в 18 регионах, в числе которых Хабаровский край, республики Бурятия и Дагестан, Мурманская область и другие. Следить за ситуацией в остальных регионах будут территориальные органы министерства.

Ранее в МЧС предупреждали об угрозе мощного половодья в Подмосковье. В случае резкого потепления может потребоваться эвакуация жителей более 150 населенных пунктов.

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