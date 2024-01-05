В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Уровень воды в реках Сочи может достигнуть неблагоприятных отметок на фоне ливней. В связи с этим в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщает РИА Новости.

В МЧС России по Краснодарскому краю рекомендуют жителям держать при себе необходимые документы, ценности или лекарства, окна и двери домов оставлять закрытыми, а при подтоплении покинуть помещение.

Сейчас в центральном Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется. Дует порывистый ветер. Тем не менее международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

По данным местных властей, городские службы переведены на усиленный режим работы. Кроме того, установлены гидрологические датчики, позволяющие контролировать уровень воды в крупных реках города.

Ранее в России начали разрабатывать концепцию организации оповещения населения, в которую войдет порядок использования домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

До этого стало известно, что МЧС РФ планирует разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите граждан от боевых отравляющих веществ.

МЧС напомнило москвичам о правилах безопасности в новогодние выходные