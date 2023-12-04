В Брянске опровергли сообщение о планах присвоить улице имя Адама Кадырова

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Информация о том, что одной из брянских улиц присвоят имя Адама Кадырова, не соответствует действительности. Региональная дума рассказала в своем официальном телеграм-канале, что сайт законодательного органа был взломан 4 декабря, в результате чего в Сети распространился фейк.

"Злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента. После чего в ряде телеграм-каналов появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска", – сообщается в публикации.

Местных жителей просят не вестись на подобные провокации.

Ранее жителям Крыма пришли сообщения якобы от регионального Оперштаба, в которых говорилось о воздушной тревоге на Крымском мосту и закрытии проезда. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что эти сведения являются информационной атакой со стороны Украины.

Он призвал доверять лишь официальным источникам информации и не реагировать на украинские вбросы и фейки.



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