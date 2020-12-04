Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Фото: depositphotos/Tiko0305

Чукотка стала регионом РФ с самым высоким средним показателем по зарплате за период с января по сентябрь 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в Чукотском автономном округе жители в среднем зарабатывают 116,4 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ – 110 тысяч рублей. Почти сравнимы показатели Магаданской области и Москвы – 96,2 и 95,9 тысячи рублей.

Десятку лидеров замыкает Республика Саха. В этом регионе средняя заработная плата зафиксирована на уровне 73,1 тысячи рублей.

В числе регионов с самой низкой средней зарплатой за три квартала 2020 года – Ивановская область (27,4 тысячи рублей), Алтайский край (28,7 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (28,8 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (28,9 тысячи рублей) и Чечня (29 тысячи рублей).

В ноябре издание Forbes подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в РФ. Выяснилось, что наиболее крупным доходом располагают руководители нефтегазовых компаний и предприятий в области тяжелой промышленности.

