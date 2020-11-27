Forbes составил список самых высокооплачиваемых профессий в РФ

Фото: depositphotos/Ivankmit

Самые высокие зарплаты в этом году получали руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности, а также телекоммуникационных организаций. Соответствующий рейтинг был подготовлен изданием Forbes.

При составлении топа были использованы сведения крупнейших консалтинговых агентств, специализация которых заключается в подборе руководства высшего звена. В 2020 году средний объем выплат генеральным директорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой от 3 миллиардов долларов снизился на 15% – до 2,79 миллиона с 3,28 миллиона в 2019 году.

Тем не менее нефтяники остаются на первой позиции рейтинга.

На втором месте в данном списке оказались руководители фирм в сфере тяжелой индустрии. Там средняя зарплата главы компании с выручкой от 3 миллиардов долларов в 2020 году составляет 1,87 миллиона долларов. Показатель оказался на 5% больше, если сравнивать с прошлым годом.

В тройку вошли также руководители телекоммуникационных компаний с выручкой от 1 миллиарда долларов, где средний объем выплат в текущем году составил 1,31 миллиона долларов (на 2% больше, чем годом ранее).

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко ранее выступила за добавление новых позиций в единый квалификационный справочник профессий.

Она подчеркнула, что появились новые профессии, поэтому список специальностей необходимо регулярно обновлять, однако в перечне должны сохраняться и старые названия, и новые.

